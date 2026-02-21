Удар прямо в центр осиного гнезда: советники НАТО не спаслись от «Кинжала»

В ночь на 20 февраля российские войска нанесли комбинированный удар по объектам военной промышленности в Запорожье. Целью стал местный литейно-механический завод, который, по данным военных аналитиков, Киев превратил в ключевой центр производства ударных беспилотников. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью aif.ru раскрыл шокирующие подробности о том, что именно скрывалось в цехах предприятия и кто мог находиться там в момент прилета.