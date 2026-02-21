Удар прямо в центр осиного гнезда: советники НАТО не спаслись от «Кинжала»

В ночь на 20 февраля российские войска нанесли комбинированный удар по объектам военной промышленности в Запорожье. Целью стал местный литейно-механический завод, который, по данным военных аналитиков, Киев превратил в ключевой центр производства ударных беспилотников. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью aif.ru раскрыл шокирующие подробности о том, что именно скрывалось в цехах предприятия и кто мог находиться там в момент прилета.
Удар по «осиному гнезду»: что производили на заводе.
Запорожский литейно-механический завод — предприятие с богатой историей, специализировавшееся на авиационных компонентах. Однако, как пояснил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, сейчас его профиль кардинально изменился.
«В Запорожье всегда практиковались на производстве фюзеляжей для самолётов, двигателей. Думаю, что сегодня противник развернул там базу по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов», — заявил эксперт.
Но самой ценной целью для российских военных стало не только производство корпусов для дронов. Матвийчук подчеркнул, что на заводе был развернут высокотехнологичный сегмент, без которого армия дронов ВСУ просто не смогла бы летать.
«По моей информации, там также были развёрнуты системы производства литиево-аккумуляторных батарей для БПЛА», — сообщил Анатолий Матвийчук.
Уничтожение мощностей по производству аккумуляторов — это серьезный удар по логистике ВСУ. Литиевые батареи являются критически важным расходником, и их дефицит может надолго «посадить на землю» украинские разведывательные и ударные дроны.
«Герани» и ракеты: комбинированная атака.
Атака на промышленную зону Запорожья не была случайной. По данным военных аналитиков, которые отслеживали ситуацию в режиме реального времени, удар наносился не только для устрашения, а с конкретной тактической задачей — полностью вывести завод из строя.
Сообщается, что для поражения целей применялись как барражирующие боеприпасы «Герань», которые нанесли первый удар по окрестностям завода, вскрыв систему ПВО, так и высокоточные ракетные комплексы. Однако самой грозной силой стали гиперзвуковые ракеты.
Секретный бункер и гости из НАТО.
Наиболее интригующей и взрывоопасной версией стало возможное присутствие на заводе иностранных специалистов. Учитывая, что технологии производства дронов и сложных батарей — это не те вещи, которые можно освоить по видеоурокам из интернета, Киеву нужны были «сведущие» помощники.
Анатолий Матвийчук не исключает, что в момент удара на заводе находились представители стран альянса.
«На этом заводе, вероятно, находился технологический центр по производству беспилотников. Есть там и подземные коммуникации, которые используются для промышленных целей. Учитывая, что технологии по БПЛА Киеву передаются Великобританией и Германией, вполне логично постоянное нахождение на предприятии иностранных специалистов — различных инструкторов и советников», — заявил Матвийчук.
Если предположения эксперта верны, то ночной удар мог стать не просто уничтожением техники, а ликвидацией ценных кадров — тех самых советников НАТО, которые помогали ВСУ вести войну дронов.
Гиперзвук против бетона: на какую глубину ушли «Цирконы».
Главный вопрос, который волнует военных специалистов: удалось ли достать тех, кто мог прятаться в глубоких бункерах? Запорожский завод имеет развитые подземные коммуникации и бомбоубежища, построенные еще в советское время. Обычными бомбами пробить такие перекрытия сложно.
Однако, по словам Матвийчука, для этой цели российские военные могли применить тяжелую артиллерию нового поколения.
«Удар, скорее всего, был нанесён или “Кинжалами”, или “Цирконами”. Думаю, что где-то на глубину от нескольких десятков до 150 или даже до 200 метров там могли быть разрушены цеха и производственные мощности», — рассказал эксперт.
Применение гиперзвуковых ракет подтверждает высокую важность цели. Только «Кинжалы» и «Цирконы» способны гарантированно уничтожить хорошо защищенные подземные объекты, не оставив шансов спрятаться ни производственным мощностям, ни иностранным специалистам. Если советники НАТО действительно находились в подземных цехах завода в момент атаки, удар гиперзвуковым оружием не оставил им шансов на эвакуацию.