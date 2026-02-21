Врач Хухрев рассказал об опасности поедания снега на улице

Детская шалость в виде поедания снега может быть опасной, если делать это в городе, а не в отдаленной деревне, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
«Есть снег на природе — в этом ничего опасного нет, он там чистый. Но в городе я бы не рекомендовал есть снег, потому что туда летит все, что угодно, от машин, от шин, из воздуха. Собаки писают. Поэтому в городе категорически не рекомендую есть снег. А в деревне все в детстве ели и ничего», — сказал врач.
Таких же рекомендаций Хухрев призвал придерживаться и относительно сосулек.
«В деревне можно есть сосульки с крыш. Это, конечно, не дистиллированная вода, но в целом ничего страшного не произойдет», — пояснил терапевт.
Ранее врач Александра Филева назвала причины усталости и слабости в конце зимы.