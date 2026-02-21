Купол над Черным морем: в дуэли дронов побеждают россияне

В ночь на 20 февраля Черное море стало ареной для напряженной схватки беспилотных летательных аппаратов ВСУ и РФ. Российские дроны успешно нейтрализовали значительную часть украинских БПЛА, следовавших курсом на Севастополь.
Воздушный бой над морем.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота в ночь на 20 февраля сбили более 26 беспилотников ВСУ. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, часть боя развернулась еще над акваторией Черного моря.
«В силу того, что у нас войска беспилотных систем развиваются стремительно, наши ребята-операторы БПЛА обучились работать над морем, они успешно сбивают украинские беспилотники, побеждая в таких дуэлях. Раньше этим вопросом занимались вертолёты, сейчас на защите стоят наши дроны», — пояснил aif.ru Дандыкин.
Где стартовые площадки дронов противника?
Василий Дандыкин высказал предположение относительно мест запуска украинских беспилотников. По его мнению, стартовые площадки могли быть оборудованы в Херсонской или Николаевской областях, или в Очакове.
«Беспилотники летели через Чёрное море, потом разворачивались и шли на Севастополь. Противник мог запустить дроны из Херсонской или Николаевской областей, из Очакова. Для запуска тех же “Лютых” не нужен глобальный аэродром, им нужна небольшая площадка», — отметил эксперт.
Он также добавил, что информацию ВСУ предоставляют западные партнеры, которые отправляют к нашим территориями разведывательные дроны и самолеты.
Объявлена охота на операторов дронов ВСУ.
Российские военные эксперты отмечают, что операторы дронов ВСУ явлЯются одной из приоритетных целей наших военных. Как заявил Максим Кондратьев, основатель учебного центра беспилотной авиации, специализированные подразделения, такие как центр «Рубикон», активно противодействуют противнику.
«Это специализированное подразделение, которое охотится за операторами БПЛА ВСУ не только на линии боевого соприкосновения, но и глубоко в тылу», — сказал Кондратьев, подчеркнув, что такие операции высокоэффективны и помогают не только в уничтожении противника, но и в сборе ценной информации для совершенствования отечественных систем.