США отменили действие некоторых таможенных пошлин

США решили прекратить действие пошлин в отношении ряда стран после постановления Верховного суда.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти прекращают действие некоторых пошлин после постановления Верховного суда США. Например, отменены введенные под предлогом чрезвычайного положения повышенные тарифы. Об этом сказано в документе на сайте Белого дома.

Так, прекращается действие тарифов, введенных в апреле 2025 года на товары из 185 стран. Больше недействительны также пошлины в отношении Китая, Мексики и Канады. Речь идет о тарифных мерах, внедренных под предлогом борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Помимо прочего, Белый дом отменяет пошлины против стран, ранее закупавших нефть или газ у Венесуэлы. Прекращено также действие указа о введении дополнительных тарифов в отношении Индии в размере 25%.

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о пошлинах в десять процентов для «всех стран». Ранее он сообщил, что меры приняты в дополнение к уже существующим.

