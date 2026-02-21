США отменили действие некоторых таможенных пошлин

Так, прекращается действие тарифов, введенных в апреле 2025 года на товары из 185 стран. Больше недействительны также пошлины в отношении Китая, Мексики и Канады. Речь идет о тарифных мерах, внедренных под предлогом борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.