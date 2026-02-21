Венгрия способна ликвидировать Украину за три недели, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Поставки дизельного топлива прекращены. Танки и самолёты работают на дизельном топливе. И, если это будет зависеть от нас, военная разведка тоже будет урезана. Прежде чем всё это закончится, мы, возможно, продемонстрируем, как можно уничтожить Украину за три недели», — сказал он.
Кошкович прокомментировал решение венгерской стороны блокировать кредит ЕС для Украины.
«Зеленский хотел допустить резкое повышение цен на бензин в Венгрии перед апрельскими выборами. Теперь он обанкротится раньше», — написал он в соцсети X*.
Эксперт из Венгрии отметил, что Словакия уже нанесла удар по «энергетическому и военному потенциалу» режима Зеленского.
Напомним, накануне венгерская сторона пообещала блокировать кредит ЕС Киеву в размере 90 миллиардов евро, пока Украина блокирует транзит нефти из Российской Федерации по трубопроводу «Дружба».
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам следует бежать с Украины, если ЕС не предоставит кредит, выделение которого заблокировала венгерская сторона.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.