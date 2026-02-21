Огневой вал: бойцы РФ повергли в ужас ВСУ новой тактикой удара из-под земли

«Риски, конечно, есть, особенно на открытых участках, где не удается скрыться, например в степях. В Днепропетровской области степи, поэтому там маневрировать сложно. Но все решает скорость и умение: кто кого обманет или обойдет. Мотоциклы дают преимущество в скорости, но это требует высокого мастерства от бойца, в том числе навыков вождения и управления таким транспортом», — пояснил он.