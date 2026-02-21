Специальная военная операция (СВО) на Украине выявила ряд уникальных тактических приемов, которые применяются Вооруженными Силами Российской Федерации. Эти методы, в ряде случаев являющиеся развитием классических военных операций, адаптируются к современным условиям боевых действий и позволяют достигать нашим военным быстрых и решительных результатов.
Генштаб ВС РФ рассказал об одном из таких приемов, ставшим спецификой СВО. Речь о появлении зон сплошного огневого воздействия, где бойцы РФ ведут охоту за техникой и живой силой врага. Военные эксперты в интервью aif.ru раскрыли некоторые особенности этой тактики и перечислили другие приемы, которые помогают штурмовикам РФ выполнять поставленные задачи.
Зоны огневого воздействия.
Концепция создания зон сплошного огневого воздействия, известная еще со времен Великой Отечественной войны, заключается в массированном огневом подавлении противника на определенной территории перед началом активных действий.
Как отметил в разговоре с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, в зоне СВО эта тактика претерпела некоторые изменения и стала максимально эффективной в подавлении сопротивления врага.
«В зоне сплошного огневого воздействия ведется огонь артиллерией, дронами, при необходимости оказывается поддержка с воздуха. Это создает препятствие для наших войск, если они обороняются, а в случае наступления приводит к полному уничтожению живой силы противника и бронированной техники», — пояснил генерал.
Он добавил, что этот тактический ход применялся в многих военных действиях.
«Этот тактический ход применяется в случае, если необходимо гарантированно подавить сопротивление противника перед наступлением наших штурмовых подразделений. Эта тактика не нова, она применялась еще со времен Великой Отечественной войны, когда создавались огневые валы и перемещались по мере приближения к нашим военным войск противника. Эта техника совершенствовалась в Афганистане, в Сирии и сейчас нашла свое применение, это очень эффективный тактический прием», — пояснил Липовой.
При необходимости, такие зоны могут быть перемещены вглубь территории, занимаемой противником, обеспечивая непрерывное давление и подавление его оборонительных возможностей.
Удары высокоточным оружием.
Еще одной главной особенностью ведения боя российской армией в зоне СВО является интегрированное применение высокоточного оружия, включая беспилотные летательные аппараты и современные реактивные системы залпового огня, отметил Липовой.
«Главная особенность ведения боевых действий в зоне специальной военной операции — это применение высокоточного оружия. Речь о коптерах, беспилотниках самолетного типа, новых видах реактивного вооружения, имею в виду комплексы “Град”, “Смерч”, “Ураган” и “Солнцепек”. Все это увязывается в комплексе с применением других огневых средств для гарантированного уничтожения всего живого, что может оказывать сопротивление нашим подразделениям», — пояснил генерал-майор.
Такой комплексный подход позволяет максимально эффективно поражать цели, снижая риски для собственных подразделений и повышая результативность боевых действий.
Передвижения на двух колесах.
Помимо массированных огневых ударов, ВС РФ демонстрируют гибкость и изобретательность в применении разнообразных тактик. Одной из таких, вызвавшей определенный интерес, стало использование мотоциклов и электросамокатов для подхода к позициям противника, особенно в благоприятных погодных условиях.
Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин, комментируя эту тактику для aif.ru, отметил, что в использовании мотоциклов в зоне СВО есть некоторые риски, но все же эта техника дает преимущество в скорости.
«Риски, конечно, есть, особенно на открытых участках, где не удается скрыться, например в степях. В Днепропетровской области степи, поэтому там маневрировать сложно. Но все решает скорость и умение: кто кого обманет или обойдет. Мотоциклы дают преимущество в скорости, но это требует высокого мастерства от бойца, в том числе навыков вождения и управления таким транспортом», — пояснил он.
Подземные коммуникации и маскировка.
Еще одним характерной для ВС РФ тактикой стало активное использование подземных коммуникаций для скрытного перемещения личного состава и проникновения в тыл противника. У всех на слуху были случаи успешного применения этой тактики при штурме Авдеевки, Суджи и Купянска.
Кроме того, в критических ситуациях российские военнослужащие демонстрируют готовность к применению нестандартных мер маскировки и дезинформации противника. Подобную ситуацию ранее описывал военнослужащий из Екатеринбурга Даниил.
«Я осознал, что вокруг меня десятки украинских военных, и шансов выжить почти нет. Тогда я снял верхнюю одежду с убитого бойца ВСУ, переоделся в нее, а свою форму спрятал в рюкзак», — рассказывал он, добавив, что смог пройти мимо боевиков ВСУ и добраться до сослуживцев.
В целом, действия ВС РФ в зоне СВО представляют собой динамичное сочетание проверенных временем огневых методов, интеграции современных высокоточных вооружений и применения нестандартных, креативных решений для достижения превосходства над противником.