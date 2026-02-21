Омички чаще всего боятся, что подарок не оправдает ожиданий

По данным опроса жительниц Омска известным ювелирным брендом, поиск подарка к Дню защитника Отечества для многих становится источником стресса. Семь из десяти респонденток признались, что регулярно или время от времени боятся ошибиться с выбором подарка любимому мужчине. При этом 23 февраля для большинства омичек — это прежде всего семейный праздник: 68 процентов выбирают презенты партнёру (мужу или парню), 26 процентов — отцу. Коллеги, друзья и руководители остаются на втором плане.
Женщины подходят к выбору подарка осмысленно, но часто сомневаются в своём решении. Двадцать семь процентов начинают искать презент за несколько дней до праздника, ещё 22 процента продумывают его заранее. При этом для части респонденток решающим фактором становится бюджет, а не сама идея подарка (18 процентов), а каждая девятая признаётся, что покупает его в последний момент.
Для 79 процентов страх ошибиться не становится поводом отказаться от идеи сюрприза, а служит стимулом подойти к выбору более вдумчиво. Чаще всего омички переживают, что подарок не будет соответствовать ожиданиям мужчины (34 процента) или ему просто не понравится (31 процент). Ещё 20 процентов сомневаются, что презентом будут пользоваться.
В результате предпочтение отдается проверенным категориям. Самыми популярными вариантами к 23 февраля остаются парфюм и уходовая косметика (22 процента), техника и гаджеты (20 процентов) и мужские аксессуары — от часов до ювелирных изделий (15 процентов). Еще 14 процентов выбирают подарки с личным смыслом, подчеркивающие внимание и отношение.
Ювелирные изделия занимают особое место среди презентов. При их выборе женщины особенно внимательны к деталям: для 41 процента важна стоимость подарка, 25 процентов обращают внимание на стиль и его соответствие образу мужчины, а 14 процентов — на точность размера. Такой подход делает украшения подарком, который чаще выбирают осознанно с учётом бюджета (26 процентов), уверенности во вкусах мужчины (19 процентов) и стадии отношений (15 процентов).
Среди самых «рискованных» идей омички чаще всего называют носки (35 процентов), одежду (24 процента), книги (15 процентов) и подарки-впечатления — билеты в театр, кино или на мастер-классы (12 процентов).
Говоря о бюджете, большинство жительниц Омска выбирают умеренный и заранее продуманный формат. Самым распространенным диапазоном остаётся сумма от 3 000 до 5 000 рублей — ее закладывают 31 процент респонденток. Еще 25 процентов ориентируются на бюджет от 1 000 до 3 000 рублей, а каждая пятая готова потратить от 10 000 до 20 000 рублей.
Неудивительно, что самый популярный сценарий — заранее обсудить подарок. Так поступают 29 процентов женщин. Еще 29 процентов делают ставку на практичность, а 17 процентов выбирают простой и «безопасный» вариант. Эмоциональные и рискованные подарки осознанно выбирают немногие.
