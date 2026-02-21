Омички чаще всего боятся, что подарок не оправдает ожиданий

Женщины подходят к выбору подарка осмысленно, но часто сомневаются в своём решении. Двадцать семь процентов начинают искать презент за несколько дней до праздника, ещё 22 процента продумывают его заранее. При этом для части респонденток решающим фактором становится бюджет, а не сама идея подарка (18 процентов), а каждая девятая признаётся, что покупает его в последний момент.