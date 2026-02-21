Бастрыкин потребовал доклад по делу о проблеме с дорогами в красноярском ЖК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с нарушением прав жильцов многоквартирных домов в Красноярске. Глава ведомства поручил руководителю ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасии Алексею Еремину представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Поводом для нового витка разбирательств стало обращение граждан в Информационный центр СК России. Люди жалуются на то, что дома, сданные в эксплуатацию еще в 2023 году, фактически отрезаны от нормальной транспортной инфраструктуры. Подъездные пути к ним отсутствуют, а проезд через соседний жилой комплекс заблокирован шлагбаумом.
В результате жильцам приходится пользоваться грунтовой дорогой, проходящей через лесной массив. Там нет освещения и тротуаров, а сама дорога не обслуживается. В распутицу передвижение по ней становится крайне затруднительным, что вызывает обеспокоенность граждан по поводу возможности беспрепятственного проезда машин экстренных служб — скорой помощи и пожарных.
Многочисленные обращения жителей в различные инстанции, судя по всему, игнорировались. Ситуация не раз освещалась в СМИ и ранее уже попадала в поле зрения центрального аппарата СК, однако до сих пор проблема не решена.
В ведомстве отмечают, что уголовное дело по данному факту уже возбуждалось, однако столкнулось с процессуальными препятствиями. Заместитель прокурора Октябрьского района Красноярска Руслан Мушегов отменил постановление о возбуждении дела. Попытки обжаловать это решение и.о. прокурора района Михаилу Будникову успеха не имели. В настоящее время жалоба направлена заместителю прокурора Красноярского края Рустаму Гайфулину.
Несмотря на это, региональное следственное управление вновь возбудило уголовное дело, стремясь защитить права граждан уголовно-правовыми методами.
Александр Бастрыкин поручил доложить ему о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
