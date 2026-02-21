Kyodo: в Японии вспышка птичьего гриппа, забьют 560 тыс. кур

Сообщается, что заболевание выявили на птицеферме в поселке Канэгасаки префектуры Иватэ. Теперь там забьют 560 тысяч кур. В Японии регулярно регистрируются вспышки птичьего гриппа и происходят массовые забои домашней птицы.