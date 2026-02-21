Ричмонд
Kyodo: в Японии вспышка птичьего гриппа, забьют 560 тыс. кур

В японской префектуре начали массовый забой кур из-за птичьего гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В Японии очередная вспышка птичьего гриппа, из-за этого под нож пойдут сотни тысяч кур, информирует агентство Kyodo.

Сообщается, что заболевание выявили на птицеферме в поселке Канэгасаки префектуры Иватэ. Теперь там забьют 560 тысяч кур. В Японии регулярно регистрируются вспышки птичьего гриппа и происходят массовые забои домашней птицы.

Ранее учёные установили, что птичий грипп H5N1 может передаваться по воздуху и спровоцировать пандемию.

В то же время профессор Шахмарданов предупредил россиян о возможности заражения птичьим гриппом через мясо и яйца.

В Роспотребнадзоре ранее информировали, что обращающиеся варианты птичьего гриппа не способны вызвать пандемию опаснее COVID-19.

Тем временем администрация Скадовского округа Херсонской области информирует о ЧП. В прибрежной зоне у Джарылгачского залива в мертвой птице обнаружен вирус высокопатогенного гриппа.