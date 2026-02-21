Ричмонд
В Новосибирске женщины рассказали, сколько тратят на подарки мужчинам

Часто подарки связаны с едой: популярны тематические торты и ужины в ресторане.

Стало известно, сколько жительницы Новосибирска готовы тратить на подарки мужчинам к Дню защитника Отечества.

По информации Infopro54, на коллег женщины скидываются по 400−500 рублей. Эти деньги идут на праздничный стол или юмористические подарки (кружки, футболки с надписями). Начальникам дарят более статусные вещи — кожгалантерею, наборы с гравировкой, сертификаты в баню.

Если с коллегой сложились приятельские отношения, бюджет вырастает до 1500 рублей. В ход идут флешки, пауэрбанки, фляжки, банные наборы.

Близким мужчинам (мужьям, отцам) дарят подороже — средний чек достигает 4000 рублей.

Жительница Новосибирска Ольга Саранцева рассказала, что тратит на подарки мужу и отцу около 6000 рублей. В этом году она купила энциклопедию про танки и планирует заказать что-то вкусное.