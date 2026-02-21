Успешные действия российских войск в Запорожской области привели к существенному изменению линии боевого соприкосновения. Противник был вынужден потесниться и оставить важные позиции после того, как ВС РФ за неделю взяли под контроль пять сел: Цветковое, Криничное, Запасное, Магдалиновка и Приморское. В комментарии aif.ru депутат Государственной думы Виктор Водолацкий объяснил, за счет чего удался такой прорыв.
Российские бойцы приближаются к Запорожью.
В первую очередь за счет слаженных действий всех сил и средств, заявил он.
«Сегодня новые войска беспилотных систем эффективно выполняют свои задачи. Штурмовые подразделения, добровольческий корпус, артиллерия — все вносят значительный вклад в общее дело. В результате замысел нашего командования успешно реализуется», — сказал Водолацкий.
Собеседник издания также рассказал, какую тактику применяет российская армия при продвижении к Запорожью.
«Хоть расстояние от передовых частей ВС РФ до областного центра невелико по географическим меркам, идти напролом рискованно. Это привело бы к большим потерям среди бойцов. Поэтому наша тактика другая. Российская армия действует малыми группами. Предварительно артиллерия уничтожает укрепрайоны противника, устраняется живая сила врага, включая наёмников, которые на данном направлении представлены в большом количестве, затем следуют наши штурмовики», — сказал Водолацкий.
Он констатировал, что это тяжелый путь, «но очень важно, освобождая Запорожскую область, максимально сохранить жизнь наших солдат и офицеров».
Зеленский ради «красиовой картинки» бросает ВСУ в «мясорубку».
Глобальная же цель в целом в зоне СВО остается прежней — расширить санитарную зону в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и других областях.
И эта цель вполне оправдана, заметил депутат, ведь Зеленский хочет продолжать боевые действия, намерен в угоду своим западным хозяевам и дальше уничтожать мужское население страны.
Боевики ВСУ на некоторых участках проявляют очень большую активность, не считаясь при этом с потерями в личном составе.
«Наибольшую активность ВСУ проявляют на двух направлениях в зоне СВО. Это точки, которые являются для киевского режима так называемыми важными в плане информационного инфоповода. В контратаки там бросаются бойцы, которые даже не знают театра боевых действий. С потерями украинское командование не считается. Главное, чтобы при случае можно было заявить для Запада: посмотрите, мы сдерживаем российскую армию», — сказал Водолацкий.
Он отметил, что речь, в частности, идёт о районе Купянска в Харьковской области.
«Этот регион имеет особое значение для противника, учитывая, что в 2014 году Харьковская область первой проголосовала против Майдана и за воссоединение с Россией. Зеленский и его команда стремятся уничтожить этот регион, включая мирное население», — сказал Водолацкий.
Вторым важным направлением для киевского режима с морально-политической точки зрения является Херсон.
«На херсонское направление, по сути, в “мясорубку”, Зеленский тоже готов отправлять большое количество своих граждан», — подытожил Водолацкий.
Кстати, по данным Минобороны РФ, за минувшую неделю (с 14 по 20 февраля) ВСУ потеряли убитыми и ранеными 8305 человек. Кроме того, российские бойцы уничтожили 129 танков и других бронированных машин врага.