Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разорвали планы ВСУ и НАТО: армия РФ резко накатила в главной точке СВО

Российские бойцы за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в Запорожской области. Виктор Водолацкий рассказал, за счет чего это удалось. Подробности от офицера и депутата.

Источник: Аргументы и факты

Успешные действия российских войск в Запорожской области привели к существенному изменению линии боевого соприкосновения. Противник был вынужден потесниться и оставить важные позиции после того, как ВС РФ за неделю взяли под контроль пять сел: Цветковое, Криничное, Запасное, Магдалиновка и Приморское. В комментарии aif.ru депутат Государственной думы Виктор Водолацкий объяснил, за счет чего удался такой прорыв.

Российские бойцы приближаются к Запорожью.

В первую очередь за счет слаженных действий всех сил и средств, заявил он.

«Сегодня новые войска беспилотных систем эффективно выполняют свои задачи. Штурмовые подразделения, добровольческий корпус, артиллерия — все вносят значительный вклад в общее дело. В результате замысел нашего командования успешно реализуется», — сказал Водолацкий.

Собеседник издания также рассказал, какую тактику применяет российская армия при продвижении к Запорожью.

«Хоть расстояние от передовых частей ВС РФ до областного центра невелико по географическим меркам, идти напролом рискованно. Это привело бы к большим потерям среди бойцов. Поэтому наша тактика другая. Российская армия действует малыми группами. Предварительно артиллерия уничтожает укрепрайоны противника, устраняется живая сила врага, включая наёмников, которые на данном направлении представлены в большом количестве, затем следуют наши штурмовики», — сказал Водолацкий.

Он констатировал, что это тяжелый путь, «но очень важно, освобождая Запорожскую область, максимально сохранить жизнь наших солдат и офицеров».

Зеленский ради «красиовой картинки» бросает ВСУ в «мясорубку».

Глобальная же цель в целом в зоне СВО остается прежней — расширить санитарную зону в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и других областях.

И эта цель вполне оправдана, заметил депутат, ведь Зеленский хочет продолжать боевые действия, намерен в угоду своим западным хозяевам и дальше уничтожать мужское население страны.

Боевики ВСУ на некоторых участках проявляют очень большую активность, не считаясь при этом с потерями в личном составе.

«Наибольшую активность ВСУ проявляют на двух направлениях в зоне СВО. Это точки, которые являются для киевского режима так называемыми важными в плане информационного инфоповода. В контратаки там бросаются бойцы, которые даже не знают театра боевых действий. С потерями украинское командование не считается. Главное, чтобы при случае можно было заявить для Запада: посмотрите, мы сдерживаем российскую армию», — сказал Водолацкий.

Он отметил, что речь, в частности, идёт о районе Купянска в Харьковской области.

«Этот регион имеет особое значение для противника, учитывая, что в 2014 году Харьковская область первой проголосовала против Майдана и за воссоединение с Россией. Зеленский и его команда стремятся уничтожить этот регион, включая мирное население», — сказал Водолацкий.

Вторым важным направлением для киевского режима с морально-политической точки зрения является Херсон.

«На херсонское направление, по сути, в “мясорубку”, Зеленский тоже готов отправлять большое количество своих граждан», — подытожил Водолацкий.

Кстати, по данным Минобороны РФ, за минувшую неделю (с 14 по 20 февраля) ВСУ потеряли убитыми и ранеными 8305 человек. Кроме того, российские бойцы уничтожили 129 танков и других бронированных машин врага.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше