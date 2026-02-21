Главу департамента недропользования по ДФО арестовали за взятку автомобилем

По версии следствия, с 2021 по 2025 год чиновник систематически передавал служебные сведения представителю коммерческой организации. Кроме того, он организовал выдачу лицензии на пользование недрами в Магаданской области. Это позволяло разведывать и добывать полезные ископаемые.