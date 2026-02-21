Главу департамента недропользования по ДФО арестовали за взятку автомобилем

Главу департамента недропользования ДФО доставили в зал суда. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края.
«В качестве незаконного вознаграждения за содействие начальник департамента получил от взяткодателей автомобиль марки Lexus модели LX600 стоимостью более 17,5 млн рублей», — сообщает прокуратура.
По версии следствия, с 2021 по 2025 год чиновник систематически передавал служебные сведения представителю коммерческой организации. Кроме того, он организовал выдачу лицензии на пользование недрами в Магаданской области. Это позволяло разведывать и добывать полезные ископаемые.
Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу на два месяца.
Напомним, главу департамента Дмитрия Цуканова и его заместителя задержали сотрудники ФСБ после обысков. Цуканов возглавил департамент в 2020 году.
