Очередное высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас о перечне «требований» к Российской Федерации пропитано отчаянием Зеленского, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он уточнил, что речь идёт о бредовых требованиях.
«Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, его нецензурной лексике, совершенно ясно, что Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования. В этом звучит отчаяние», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Он отметил, что Каллас не осознаёт, что положение украинских войск склоняется не в пользу Киева, «требовать» что-то у РФ глупо.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что период работы главы евродипломатии Каи Каллас не стал «веком золотой дипломатии» для европейского континента. Он прокомментировал «требования» Каллас к РФ.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией оценила слова Каллас о создании списка требований.