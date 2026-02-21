Ричмонд
Белорусский врач сказала, почему индекс массы тела не всегда показывает ожирение

Белорусский врач-диетолог сказала о важности оценки состава тела.

Источник: Комсомольская правда

Оценка состава тела, количество мышечной массы, жира, костной ткани и воды, — очень важное обследование. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказала научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, врач-диетолог Ольга Синякова.

По ее словам, такое обследование называется биоимпедансометрия, и оно особенно важно для тех, кто стремится контролировать свой вес.

«Вес тела мало о чем говорит. Кроме веса тела большую информацию несет индекс массы тела (соотношение веса и роста по определенной формуле). Но кроме того, очень важен состав тела, процент жировой ткани, процент мышечной ткани, висцерального жира», — подчеркнула врач-диетолог.

По ее словам, обследование дает представление о том, за счет чего у пациента вес отклонен от нормы.

Ольга Синякова привела пример, что на обследование приходят двое мужчин с индексом массы тела более 30, что по сегодняшней классификации ВОЗ соответствует ожирению первой степени. И у одного из них процент жира действительно очень высокий, а у другого, спортсмена-атлета, при таком же индексе массы тела — высокое содержание мышечной массы, а вот жировой ткани — ниже нормы.

«Определяется и вода в организме. Это тоже очень важный момент, потому что у человека могут быть отеки, в том числе скрытые. И прибор это четко покажет», — отметила диетолог.

