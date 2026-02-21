Белорусский врач сказала, почему индекс массы тела не всегда показывает ожирение

Ольга Синякова привела пример, что на обследование приходят двое мужчин с индексом массы тела более 30, что по сегодняшней классификации ВОЗ соответствует ожирению первой степени. И у одного из них процент жира действительно очень высокий, а у другого, спортсмена-атлета, при таком же индексе массы тела — высокое содержание мышечной массы, а вот жировой ткани — ниже нормы.