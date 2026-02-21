Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Башкирии перешла по ссылке о ДТП и лишилась полумиллиона рублей

Мошенники оформили кредит на 64-летнюю женщину после сообщения в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

В Белебеевском районе Башкирии 64-летняя женщина попалась на удочку мошенников после сообщения в мессенджере. Как рассказали в МВД по РБ, неизвестный отправил ей ссылку с текстом «Смотри, произошло ДТП, не твои знакомые». Пенсионерка доверилась и перешла по ней.

Вскоре на телефон пришло уведомление о входе с нового устройства. Этого времени хватило, чтобы аферисты получили доступ к гаджету и оформили онлайн-кредиты на сумму более 500 тысяч рублей. Женщина поняла, что ее обманули, только спустя время и обратилась в полицию.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.