Жительница Башкирии перешла по ссылке о ДТП и лишилась полумиллиона рублей

В Белебеевском районе Башкирии 64-летняя женщина попалась на удочку мошенников после сообщения в мессенджере. Как рассказали в МВД по РБ, неизвестный отправил ей ссылку с текстом «Смотри, произошло ДТП, не твои знакомые». Пенсионерка доверилась и перешла по ней.
Вскоре на телефон пришло уведомление о входе с нового устройства. Этого времени хватило, чтобы аферисты получили доступ к гаджету и оформили онлайн-кредиты на сумму более 500 тысяч рублей. Женщина поняла, что ее обманули, только спустя время и обратилась в полицию.
По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.
