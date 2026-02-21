Жительница Башкирии перешла по ссылке о ДТП и лишилась полумиллиона рублей

Вскоре на телефон пришло уведомление о входе с нового устройства. Этого времени хватило, чтобы аферисты получили доступ к гаджету и оформили онлайн-кредиты на сумму более 500 тысяч рублей. Женщина поняла, что ее обманули, только спустя время и обратилась в полицию.