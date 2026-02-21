Снег, дожди и мороз до −18: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 21 февраля

Погода в Ростове-на-Дону 21 февраля будет холодной и пасмурной. Синоптики обещают дожди, местами мокрый снег и сильный ветер, а на дорогах станет скользко из-за гололедицы. Подробный прогноз на субботу узнали у синоптиков регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, днем 21 февраля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Утром возможен небольшой мокрый снег и дождь, а днем существенных осадков не предвидится. Утром сохраняется гололед, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западного и западного направления сменится на северный и северо-восточный, разгоняясь до 6 — 11 метров в секунду. В ночь на 22 февраля осадков не ожидается, на дорогах по-прежнему будет скользко. Ветер усилится до 5 — 10 метров в секунду, взяв северо-восточное и восточное направление.
В Ростовской области днем также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах возможен гололед, утром — налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах останется гололедица. Ветер юго-западного и западного направления перейдет в северный и северо-восточный, его скорость составит 6 — 11 метров в секунду. В ночь на воскресенье существенных осадков не ожидается, местами возможны туман и изморозь. На дорогах сохранится гололедица. Ветер сменится на северо-восточный и восточный, развив скорость до 5 — 10 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Температура воздуха в донской столице днем в субботу составит +1 — +3 градуса. В ночь на 22 февраля столбики термометров опустятся до −4 — −6 градусов.
Что касается погоды в Ростовской области 21 февраля, температура воздуха в области будет распределяться неравномерно. На севере региона днем ожидается −3 — −8 градусов, на юге — от −2 до +3 градусов, а в крайних южных районах воздух прогреется до +6 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха составит −3 — −8 градусов, при прояснениях — до −14 градусов, а в крайних северных районах столбик термометра может опуститься до −18 градусов.
Судя по прогнозу, атмосферное давление в субботу не будет выходить за пределы нормы и будет колебаться в значениях от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.