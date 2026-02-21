Снег, дожди и мороз до −18: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 21 февраля

В Ростовской области днем также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах возможен гололед, утром — налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах останется гололедица. Ветер юго-западного и западного направления перейдет в северный и северо-восточный, его скорость составит 6 — 11 метров в секунду. В ночь на воскресенье существенных осадков не ожидается, местами возможны туман и изморозь. На дорогах сохранится гололедица. Ветер сменится на северо-восточный и восточный, развив скорость до 5 — 10 метров в секунду.