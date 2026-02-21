Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре кашалота выбросились на берег в Дании

Кашалоты выбросились на берег около датского острова Фане.

Источник: Комсомольская правда

Четыре кашалота выбросились на берег в Дании. Это произошло у острова Фане, информирует телеканал TV2.

Сообщается, что место происшествия оцеплено, а специальные службы готовят спасательную операцию, так как одно животное подаёт признаки жизни. Туристов и местных жителей предупредили, что приближаться к кашалотам нельзя.

Ранее на побережье Шетландских островов в Шотландии нашли живую трёхметровую акулу. Эксперты выяснили, что это синяя акула. Эти акулы редко появляются в водах Шотландии. Люди пытались сбросить акулу обратно в море, но не успели — к моменту прибытия достаточной группы специалистов хищник уже умер.

Год назад на берег на северо-западе австралийского штата Тасмания выбросились 150 малых косаток. Этот случай стал первым за последние 50 лет.

Также сообщалось, что турист забрался в вольер к крокодилу в филиппинском зоопарке, чтобы сделать с ним фотографию. Мужчина перепутал живого крокодила со статуей. Рептилия набросилась на туриста и вонзила в него зубы. Турист был заперт в вольере около получаса и кричал от боли, пока на помощь не подоспел смотритель.