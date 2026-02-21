Четыре кашалота выбросились на берег в Дании

Также сообщалось, что турист забрался в вольер к крокодилу в филиппинском зоопарке, чтобы сделать с ним фотографию. Мужчина перепутал живого крокодила со статуей. Рептилия набросилась на туриста и вонзила в него зубы. Турист был заперт в вольере около получаса и кричал от боли, пока на помощь не подоспел смотритель.