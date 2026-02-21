Ричмонд
ВС РФ уничтожили в Сумской области казармы ВСУ вместе с боевиками

В Сумской области уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

На территории Сумской области ликвидированы казармы, где проживали операторы беспилотников 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По имеющимся данным, объект размещался неподалеку от села Писаревка. Уничтожили его комбинированным ударом.

«Подтверждены потери среди личного состава», — говорится в публикации.

Кроме того, авторы канала указали, что среди ликвидированных находились и так называемые «медийные» боевики.

Также источник сообщил, что подразделения группировки «Север» ведут наступление в глубину Сумской области при содействии военно-космических сил и артиллерийских расчетов.

