ВС РФ уничтожили в Сумской области казармы ВСУ вместе с боевиками

На территории Сумской области ликвидированы казармы, где проживали операторы беспилотников 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
По имеющимся данным, объект размещался неподалеку от села Писаревка. Уничтожили его комбинированным ударом.
«Подтверждены потери среди личного состава», — говорится в публикации.
Кроме того, авторы канала указали, что среди ликвидированных находились и так называемые «медийные» боевики.
Также источник сообщил, что подразделения группировки «Север» ведут наступление в глубину Сумской области при содействии военно-космических сил и артиллерийских расчетов.
