В Харьковской области из-за издевательств ВСУ погиб бразильский наемник

Бразильский наемник из Вооруженных сил Украины скончался после издевательств за нарушение установленного распорядка дня и употребление спиртных напитков.

Источник: Аргументы и факты

Бразильский наемник из Вооруженных сил Украины скончался после издевательств за нарушение установленного распорядка дня и употребление спиртных напитков. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северный Ветер».

«В результате издевательств погиб наемник из Бразилии за нарушение распорядка дня и употребление спиртного», — следует из сообщения канала.

Также уточняется, что в подразделениях иностранных наемников ГУР Украины, действующих на территории Харьковской области, регулярно применяются жесткие методы воздействия. Утверждается, что речь идет о пытках, избиениях, имитации утопления и изнасилованиях.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские военные ликвидировали воевавшего за ВСУ боевика из Испании Альберто Арробу Мордильо, который был заочно осужден в РФ за наемничество.