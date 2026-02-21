Ричмонд
В Приморье к июню 2026 планируют открыть новый снайперский полигон

Комплекс создают при участии Федерации боевого снайпинга и при поддержке полпреда президента на Дальнем Востоке.

Источник: Правительство Приморского края

В Приморье готовят к открытию новый снайперский полигон. Первый этап комплекса намечают сдать в июне 2026 года. По данным Telegram-канала «Департамент ЗАГС Приморского края», сейчас на площадке заканчивают основные строительно-монтажные работы. Полигон создаёт краевое правительство совместно с Федерацией боевого снайпинга и центром «Воин».

Сейчас на объекте обустраивают стрелковые направления. Также там достраивают два ключевых здания. Это помещение для хранения оружия и отдельное строение, с которого участники занятий смогут вести огонь по мишеням. Эти элементы называют базовыми для запуска полигона. Без них невозможно организовать безопасные тренировки с использованием штатного вооружения.

Организаторы задумывают площадку прежде всего как тренировочную базу для бойцов спецподразделений. Планируют проводить занятия по огневой подготовке. На полигоне хотят отрабатывать работу снайперов на разных дистанциях и в разных условиях. Также собираются использовать современные методики обучения и тренировочные программы.

Отдельное направление работы свяжут с центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». По данным организаторов, полигон позволит регулярно проводить для воспитанников центра практические занятия по обращению с оружием. Им будут напоминать правила безопасности и давать основы тактической подготовки под руководством инструкторов.