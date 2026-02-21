В Приморье к июню 2026 планируют открыть новый снайперский полигон

Сейчас на объекте обустраивают стрелковые направления. Также там достраивают два ключевых здания. Это помещение для хранения оружия и отдельное строение, с которого участники занятий смогут вести огонь по мишеням. Эти элементы называют базовыми для запуска полигона. Без них невозможно организовать безопасные тренировки с использованием штатного вооружения.