Землю накрыло очередное опасное явление, она гудит и вибрирует

Автор упоминает, что в сети связывают всплески «резонанса Шумана» с ухудшением самочувствия людей. В частности, на это явление списывают звон в ушах, мышечное напряжение, затуманенное сознание и усталость. При этом официальная наука не подтверждает, но и не опровергает эту связь.