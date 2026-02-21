Землю накрыло очередное опасное явление, она гудит и вибрирует

Земля гудит и вибрирует из-за «резонанса Шумана», информирует британское издание Daily Mail, ссылаясь на данные сервиса для мониторинга космической активности MeteoAgent.
«Естественная “гудящая” вибрация Земли в последние недели пережила ряд необычных всплесков, что вызывает вопросы о том, может ли это явление влиять на настроение и когнитивные функции», — сказано в публикации.
Автор упоминает, что в сети связывают всплески «резонанса Шумана» с ухудшением самочувствия людей. В частности, на это явление списывают звон в ушах, мышечное напряжение, затуманенное сознание и усталость. При этом официальная наука не подтверждает, но и не опровергает эту связь.
Напомним, 16 февраля около 8 часов утра по московскому времени ученые зафиксировали мощный взрыв на Солнце.
Тем временем астроном Богачев сделал прогноз, что начавшийся год станет самым геомагнитно активным за 10 лет.
Недавно ученым удалось заснять редкое и жуткое астрономическое явление — чёрный призрак на фоне Солнца.