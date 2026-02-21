Ричмонд
Правительство: 19-летний боец с Камчатки стал Героем России

Накануне Дня защитника Отечества министр обороны России вручил звезду Героя России военнослужащему 40-й бригады морской пехоты Сергею Крашенинникову. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Сообщается, что 19-летний Сергей Крашенинников, известный под позывным «Крош», уже год выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, проявляя высокий профессионализм.

Отмечается, что на Курском направлении его штурмовая группа заняла восемь укрепленных опорных пунктов в Сумской области и удерживала позиции 52 дня благодаря грамотным тактическим решениям командира, передает Telegram-канал правительства Камчатского края.

Ранее президент России Владимир Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска. Военнослужащие получили медали «Золотая звезда» в Министерстве обороны РФ.

Путин указом присвоил звание Героя России бойцу из Якутии. Его представили к государственной награде за проявленные на поле боя мужество и героизм. Штурмовик рассказал, что был удивлен таким быстрым присвоением ему звания Героя России.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше