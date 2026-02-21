В аэропорту Перми 21 февраля отменили и задержали около 20 рейсов

На территории Пермского края действовал режим «Ковер». Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
Согласно онлайн-табло аэропорта отменили вылет и прилет авиарейсов: ДР 433 / 434 «Москва — Пермь — Москва», AFL 1790 / 1791 «Москва — Пермь — Москва», DP 6513 / 6514 «Москва — Пермь — Москва», DP 1569 / 1570 «Санкт-Петербург — Пермь — Санкт-Петребург», DP 569 /570 «Санкт-Петербург — Пермь — Санкт-Петербург».
Задерживается прилет авиарейсов: ЮВ 246 «Уфа / Самара — Пермь» — до 09:50, DP 6511 «Москва — Пермь» — до 10:50, DP 365 «Сочи — Пермь» — до 11:55, FV 6581 «Санкт-Петербург — Пермь» — до 12:30, EO / N4 433«Сочи — Пермь — до 22:45, FV 5972 “Хургада — Пермь” — до 13:40.
Перенесли вылеты рейсов: DP 6512 «Пермь — Москва» — с 06:00 на 12:00, DP 366 «Пермь — Сочи» — с 06:15 на 11:20, FV 6582 «Пермь — Санкт-Петербург» — с 06:30 на 13:30, EO 424 / N4 424 «Пермь — Сочи» — с 07:50 на 23:45.
Аэропорт «Большое Савино» перешел на штатный режим работы. На рейс SU 1395 «Пермь — Москва» завершена посадка пассажиров.