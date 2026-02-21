В Риме обнаружили 20 ранее неизвестных работ Микеланджело

Итальянская исследовательница Валентина Салерно обнаружила 20 ранее неизвестных работ Микеланджело Буонарроти, передает Il Messaggero со ссылкой на её книгу «Последние дни Микеланджело».
Исследование опровергает версию об уничтожении художником части своих произведений. Так, согласно новой гипотезе, Микеланджело передал их помощникам для сохранения в тайнике.
«Изучая, собирая и сопоставляя документы 500-летней давности, хранящиеся в разных итальянских и зарубежных архивах, в том числе в госархиве и в Ватикане, удалось проследить всю историческую цепочку, подтверждающую подлинность как минимум двух десятков новых произведений», — говорится в материале.
В документах упоминается комната с особым замком, предназначенная для хранения шедевров. Сегодня она пуста, но исторические документы однозначно указывают, что скрытое наследие великого художника эпохи Возрождения действительно существовало.