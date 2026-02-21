В Риме обнаружили 20 ранее неизвестных работ Микеланджело

«Изучая, собирая и сопоставляя документы 500-летней давности, хранящиеся в разных итальянских и зарубежных архивах, в том числе в госархиве и в Ватикане, удалось проследить всю историческую цепочку, подтверждающую подлинность как минимум двух десятков новых произведений», — говорится в материале.