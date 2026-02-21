Глава украинского модельного агентства Манюк вела переговоры с сообщником Эпштейна

В электронном письме от 20 октября 2010 года Брюнель написал Манюк: «Привет, Маша! Я писал тебе на email о (имя скрыто), которую я видел в Париже. Если вы согласитесь, она могла бы приехать в Штаты по приглашению, и мы посмотрим, как у нее все сложится. Дайте мне знать, я думаю, это будет хорошая возможность». Он также отметил, что модель может получить приглашение в США уже до католического Рождества.