Хабаровский край празднует Международный день родного языка

В Хабаровском крае сегодня отмечают Международный день родного языка, который ежегодно проходит 21 февраля. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Демешин.
В России 2026 год по решению президента объявлен Годом единства народов, ведь именно богатство культурных и языковых традиций делает страну сильной и единой.
В государственном архиве Хабаровского края хранятся уникальные документы выдающихся представителей коренных малочисленных народов. Среди них учёный-языковед Сулунгу Оненко, создавший нанайско-русский словарь, основоположник ульчской прозы Алексей Вальдю и хранительница нанайского языка Антонина Киле. Эти люди посвятили жизнь приобщению соплеменников к мировой культуре.
Такие подвижники есть и сегодня. Недавно в селе Богородское Ульчского района губернатор познакомился с педагогом Татьяной Матвеевой, которая учит школьников ульчскому языку. В Николаевске-на-Амуре живёт Марина Тэмина, активно популяризирующая нивхский язык и культуру коренных народов Приамурья.
«Огромного уважения заслуживают все, кто сохраняет родной язык и традиции. Международный день родного языка в первую очередь посвящён их самоотверженной работе», — подчеркнул губернатор.