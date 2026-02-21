Хабаровский край празднует Международный день родного языка

Такие подвижники есть и сегодня. Недавно в селе Богородское Ульчского района губернатор познакомился с педагогом Татьяной Матвеевой, которая учит школьников ульчскому языку. В Николаевске-на-Амуре живёт Марина Тэмина, активно популяризирующая нивхский язык и культуру коренных народов Приамурья.