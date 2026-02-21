Ричмонд
Хабаровский край празднует Международный день родного языка

Праздник учреждён в 1999 году и посвящён сохранению языкового многообразия мира.

Источник: Telegram-канал Дмитрия Демешина

В Хабаровском крае сегодня отмечают Международный день родного языка, который ежегодно проходит 21 февраля. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Демешин.

В России 2026 год по решению президента объявлен Годом единства народов, ведь именно богатство культурных и языковых традиций делает страну сильной и единой.

В государственном архиве Хабаровского края хранятся уникальные документы выдающихся представителей коренных малочисленных народов. Среди них учёный-языковед Сулунгу Оненко, создавший нанайско-русский словарь, основоположник ульчской прозы Алексей Вальдю и хранительница нанайского языка Антонина Киле. Эти люди посвятили жизнь приобщению соплеменников к мировой культуре.

Такие подвижники есть и сегодня. Недавно в селе Богородское Ульчского района губернатор познакомился с педагогом Татьяной Матвеевой, которая учит школьников ульчскому языку. В Николаевске-на-Амуре живёт Марина Тэмина, активно популяризирующая нивхский язык и культуру коренных народов Приамурья.

«Огромного уважения заслуживают все, кто сохраняет родной язык и традиции. Международный день родного языка в первую очередь посвящён их самоотверженной работе», — подчеркнул губернатор.