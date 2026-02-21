Ричмонд
Над Россией за ночь сбили 77 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали 77 украинских беспилотников над регионами России.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали 77 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 24 дрона ВСУ ликвидировали в небе над Краснодарским краем, 13 — над Крымом, по девять — над территорией Курской и Ростовской областями.

Кроме того, восемь беспилотников было сбито над Белгородской областью, пять — Самарской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Саратовской областью. Еще по одному БПЛА перехватили над Волгоградской и Воронежской областями.

