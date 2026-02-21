Над Россией за ночь сбили 77 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали 77 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 24 дрона ВСУ ликвидировали в небе над Краснодарским краем, 13 — над Крымом, по девять — над территорией Курской и Ростовской областями.
Кроме того, восемь беспилотников было сбито над Белгородской областью, пять — Самарской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Саратовской областью. Еще по одному БПЛА перехватили над Волгоградской и Воронежской областями.
