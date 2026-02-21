WBO дисквалифицировала Жанибека Алимханулы на год, но титул оставила

Дисквалификация действует со 2 декабря 2025 года. Комитет чемпионата мира WBO единогласно запретил боксеру участвовать в боях и показательных мероприятиях на протяжении года. Подробное письменное решение организация обещает опубликовать дополнительно, пишет Brunch Boxing 20 февраля 2026 года со ссылкой на заявление президента WBO Густаво Оливьери.
Чтобы сохранить активность дивизиона и права претендентов, WBO санкционировала бой за временный титул. В нем встретятся первый номер рейтинга Дензел Бентли и второй номер Эндри Сааведра.
После окончания срока отстранения Алимханулы обязан провести бой с временным чемпионом. Промежуточные поединки запрещены. В случае отказа WBO может применить дополнительные санкции.
Отстранение связано с положительным тестом на мельдоний, который взяли 15 ноября в Калифорнии по линии Voluntary Anti-Doping Association. Вещество запрещено World Anti-Doping Agency с 2016 года.
Изначально Алимханулы отрицал нарушение и требовал повторного анализа. Он заявлял, что всегда выступал честно и не менял рацион добавок.