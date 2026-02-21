WBO дисквалифицировала Жанибека Алимханулы на год, но титул оставила

Дисквалификация действует со 2 декабря 2025 года. Комитет чемпионата мира WBO единогласно запретил боксеру участвовать в боях и показательных мероприятиях на протяжении года. Подробное письменное решение организация обещает опубликовать дополнительно, пишет Brunch Boxing 20 февраля 2026 года со ссылкой на заявление президента WBO Густаво Оливьери.