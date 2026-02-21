Директор модельного агентства с Украины искала девушек для друга Эпштейна

Директор украинского модельного агентства Line 12 Мария Манюк вела переговоры о встречах украинских девушек с французским модельным агентом Жан-Люком Брюнелем, сообщником Джеффри Эпштейна. Соответствующие сведения содержатся в обнародованных документах.
Брюнель являлся французским модельным агентом и руководил крупными международными агентствами Karin Models и MC2 Model Management. В 2019 году ему были предъявлены обвинения в изнасилованиях и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. По версии следствия, он занимался подбором молодых девушек для Эпштейна. В 2022 году Брюнель умер, ему было 75 лет. В материалах по делу Эпштейна его имя упоминается почти пять тысяч раз.
Согласно электронному письму от 20 октября 2010 года, Брюнель договаривался с Манюк о приезде девушки в Нью-Йорк. В сообщении он указывал, что ранее писал ей по электронной почте о модели, которую видел в Париже. Он отмечал, что при согласии она могла бы приехать в США по приглашению, после чего предполагалось посмотреть, «как у нее все сложится».
«Дайте мне знать, я думаю, это будет хорошая возможность, я постараюсь позвонить вам завтра», — писал он.
Также Брюнель сообщал, что приглашение для украинской модели могло быть оформлено еще до католического Рождества, и интересовался, как продвигается вопрос с фотогалереей.
В ответном письме от 28 октября 2010 года Манюк уточняла сроки пребывания модели в Нью-Йорке. Она сообщала, что девушка возвращается на Украину и теперь необходимо планировать ее график на январь—март. Манюк спрашивала, правильно ли она понимает, что приглашение будет получено до Рождества, и интересовалась, какой период приезда будет предпочтительнее — начало февраля или его конец.
В следующем письме директор агентства Line 12 просила Брюнеля передать контакты человека, которому следовало направить договор о сотрудничестве.
Манюк остается действующим руководителем агентства Line 12 в Киеве, продолжает профессиональную деятельность и рассказывает о ней в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что украинская модель занималась вербовкой своих подруг для Эпштейна.