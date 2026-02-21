Директор модельного агентства с Украины искала девушек для друга Эпштейна

Брюнель являлся французским модельным агентом и руководил крупными международными агентствами Karin Models и MC2 Model Management. В 2019 году ему были предъявлены обвинения в изнасилованиях и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. По версии следствия, он занимался подбором молодых девушек для Эпштейна. В 2022 году Брюнель умер, ему было 75 лет. В материалах по делу Эпштейна его имя упоминается почти пять тысяч раз.