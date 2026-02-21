40 миллионов рублей направят на поддержку производства молока в Омской области

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко на заседании регионального правительства утверждено распределение 40 миллионов рублей бюджетных ассигнований на субсидирование производства молока гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства. Финансовая поддержка охватит 23 муниципальных района области и направлена на укрепление сельскохозяйственного сектора на уровне домохозяйств.
Выделенные средства призваны решить две ключевые задачи: стимулировать увеличение валового производства молока в регионе и повысить доходность малых форм хозяйствования. По данным министерства сельского хозяйства Омской области, поддержка личных подсобных хозяйств является одним из приоритетных направлений аграрной политики региона, поскольку именно они формируют значительную долю молочной продукции, поступающей на внутренний рынок.
Дополнительно правительство области утвердило финансирование на развитие кадрового потенциала аграрного сектора. Средства направлены на повышение квалификации руководителей и специалистов, индивидуальных предпринимателей, занимающихся переработкой и производством сельскохозяйственной продукции, а также на профессиональное обучение по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».
Получателями поддержки стали 11 районов: Азовский, Колосовский, Кормиловский, Любинский, Нововаршавский, Омский, Полтавский, Саргатский, Таврический, Тюкалинский и Шербакульский.
Реализация программы субсидирования позволит не только укрепить продовольственную безопасность Омской области за счет роста производства молока, но и обеспечить агропредприятия квалифицированными кадрами. Меры поддержки соответствуют национальным проектам в сфере сельского хозяйства и направлены на достижение целевых показателей по увеличению объемов производства молочной продукции в Сибирском федеральном округе.
