40 миллионов рублей направят на поддержку производства молока в Омской области

Реализация программы субсидирования позволит не только укрепить продовольственную безопасность Омской области за счет роста производства молока, но и обеспечить агропредприятия квалифицированными кадрами. Меры поддержки соответствуют национальным проектам в сфере сельского хозяйства и направлены на достижение целевых показателей по увеличению объемов производства молочной продукции в Сибирском федеральном округе.