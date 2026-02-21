Женщина устала от пьянства мужа с друзьями и подожгла дом, поглибли три человека

Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 февраля в частном доме по улице Гагарина в селе Тубинск Краснотуранского района. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела троих мужчин с обширными термическими повреждениями. По данным следствия, по факту случившегося возбуждено дело по п. п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство трёх лиц, совершённое с особой жестокостью общеопасным способом.