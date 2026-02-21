Ричмонд
Лесозаготовители в Усть-Илимском районе заплатят 370 тысяч за ущерб животным

В Иркутской области компания, вырубившая лес под Усть-Илимском, выплатит в местный бюджет больше 370 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Предприятие вело законную вырубку на арендованном участке Северного лесничества. С точки зрения закона к рубке вопросов не было. Но прокуратура обратила внимание на другое. Лес — это дом для зверей.

— После вырубки территория теряет кормовую базу и защиту, нарушаются пути миграции, животные становятся уязвимее для хищников. На этом участке обитают бурые медведи, лоси, соболи, благородные олени и другие, — пояснили в ведомстве.

Суд счел доводы прокуратуры весомыми и постановил взыскать с компании компенсацию. Деньги поступят в бюджет Усть-Илимского округа и пойдут на восстановление среды, снижение вреда экологии или другие мероприятия по защите природы. Использовать их на что-то другое нельзя.