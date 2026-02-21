Лесозаготовители в Усть-Илимском районе заплатят 370 тысяч за ущерб животным

Суд счел доводы прокуратуры весомыми и постановил взыскать с компании компенсацию. Деньги поступят в бюджет Усть-Илимского округа и пойдут на восстановление среды, снижение вреда экологии или другие мероприятия по защите природы. Использовать их на что-то другое нельзя.