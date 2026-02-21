Бросала спорт на два года и уволила отца: что известно о чемпионке ОИ Алисе Лью

Алиса Лью родилась 8 августа 2005 года в Калифорнии. Ее отец, Артур Лью, — иммигрант из Китая и адвокат. В фигурное катание Алису привел именно он. Вдохновившись успехами легендарных фигуристок, он решил дать дочери шанс в большом спорте. По его словам, на развитие ее карьеры было потрачено от 500 тысяч до одного миллиона долларов.