Бросала спорт на два года и уволила отца: что известно о чемпионке ОИ Алисе Лью

20-летняя Алиса Лью сенсационно выиграла Олимпийские игры в Милане, став первой за 24 года американкой, завоевавшей золото в женском одиночном катании. Ее победа стала одной из главных неожиданностей турнира. Что о ней известно — в материале «Вечерней Москвы».
Семья и поддержка отца.
Алиса Лью родилась 8 августа 2005 года в Калифорнии. Ее отец, Артур Лью, — иммигрант из Китая и адвокат. В фигурное катание Алису привел именно он. Вдохновившись успехами легендарных фигуристок, он решил дать дочери шанс в большом спорте. По его словам, на развитие ее карьеры было потрачено от 500 тысяч до одного миллиона долларов.
Алиса росла в многодетной семье: у нее есть сестра и братья-тройняшки, а воспитанием детей отец занимался в основном самостоятельно. Все дети появились на свет благодаря суррогатным матерям.
Рекорды и ранний успех.
С юных лет Лью громко заявила о себе. В 12 лет Лью стала чемпионкой США среди юниоров, а в 13 — самой молодой чемпионкой страны среди взрослых, исполнив три тройных акселя. Позже она первой среди американок прыгнула четверной лутц на международном старте.
Ее включили в список перспективных молодых звезд по версии журнала Time. Несмотря на предложения выступать за Китай, спортсменка представляла только США.
Пауза в карьере.
В 16 лет Лью неожиданно объявила об уходе из спорта, объяснив это желанием пожить обычной подростковой жизнью. Она признавалась, что постоянные тренировки и давление лишили ее ощущения детства.
Спустя полтора года фигуристка вернулась на лед, но уже с новым подходом. Она сменила команду, взяла под контроль тренировочный процесс и отказалась от жестких ограничений. Отец продолжил поддерживать ее, но уже как зритель.
Жизнь вне спорта.
Помимо спорта, Алиса увлекается фотографией и путешествиями. В 2023 году она совершила 17-дневную поездку в Непал с походом к базовому лагерю Эвереста. Лью совмещает карьеру с учебой в Калифорнийском университете, где изучает психологию.