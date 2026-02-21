Загадочная вспышка SCP 06F6 была обнаружена в небе 20 лет назад

Но если реальная яркость неизвестна, то ~основным способом измерения расстояния становится изучение красного смещения.~ У каждого источника света есть спектр, который можно разложить на призме, и тогда будет отчетливо видно, что одни из них более красные, а другие более синие. Кроме того, в спектре часто будут зримые (при наличии правильных приборов) щели линии поглощения, порожденные тем, что определенные химические элементы не дают пройти свету с этой длиной волны. Порождаемый рисунок сильно зависит от элементного состава, и потому эффект широко используется для определения химического состава как в лабораториях и промышленности, так и в астрономии для изучения звездного материала.