Синоптик рассказала о вероятности продолжения снегопадов в Москве

«Снег в Москве, конечно, до конца февраля еще будет, но прогнозируется, что все праздничные дни он будет в категории “небольшой снежок” и будет идти местами. Рассчитываем, что до конца февраля уже таких снегов, как мы пережили, не будет», — сказала Позднякова.