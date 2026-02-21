Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказала о вероятности продолжения снегопадов в Москве

Синоптик Позднякова: мощных снегопадов в Москве до конца февраля не будет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мощных снегопадов до конца февраля в Москве не будет, однако на следующей неделе еще выпадет небольшое количество снега, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Снег в Москве, конечно, до конца февраля еще будет, но прогнозируется, что все праздничные дни он будет в категории “небольшой снежок” и будет идти местами. Рассчитываем, что до конца февраля уже таких снегов, как мы пережили, не будет», — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что во вторник к столице подойдет следующий атлантический циклон и окажет свое влияние, поэтому за 12 часов может выпасть от 2 до 4 миллиметров осадков, что несравнимо меньше, чем во время минувшего снегопада в Москве.