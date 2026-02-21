Детский сад в Очаково-Матвеевском поставлен на кадастровый учет

«Первый в 2026 году объект образования поставлен на кадастровый учет на западе столицы. Напомню, за прошедший год управлением в ЕГРН были внесены сведения о 16 отдельностоящих детских садах в девяти административных округах города, общая площадь которых составила 60 тыс. кв. м», — сказала заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова, чьи слова приводятся в тексте.