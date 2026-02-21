Детский сад в Очаково-Матвеевском поставлен на кадастровый учет

«Первый в 2026 году объект образования поставлен на кадастровый учет на западе столицы. Напомню, за прошедший год управлением в ЕГРН были внесены сведения о 16 отдельностоящих детских садах в девяти административных округах города, общая площадь которых составила 60 тыс. кв. м», — сказала заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова, чьи слова приводятся в тексте.
Уточняется, что новое трехэтажное здание площадью 5 тыс. 830,4 кв. м сможет принять 14 групп воспитанников. В каждой группе предусмотрены раздевалки, игровые, спальни и обеденные зоны. На прилегающей территории оборудованы спортивные площадки для гимнастики и мини-футбола. Объект расположен в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО) по адресу: Очаковское шоссе, д. 11А.
«Учитывая социальную важность объекта, сведения о кадастровом учете детского сада были внесены в госреестр в течение трех дней. Новое дошкольное образовательное учреждение в районе Очаково-Матвеевское оборудовано всем необходимым для комфортного обучения ребят и построено с учетом потребностей маломобильных граждан», — добавил заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Москве Алексей Некрасов.