Над пятью районами Ростовской области сбили БПЛА

Над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Ночью и утром 21 февраля над Ростовской областью силы ПВО отразили воздушную атаку. Дроны сбили в пяти районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Как сказано в сообщении, беспилотники сбили в Боковском, Каменском, Кашарском, Шолоховском и Чертковском районах.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — сообщил губернатор.

Также он добавил, что над областью продолжается отражении воздушной атаки и попросил дончан быть осторожными.

