Над пятью районами Ростовской области сбили БПЛА

Ночью и утром 21 февраля над Ростовской областью силы ПВО отразили воздушную атаку. Дроны сбили в пяти районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Как сказано в сообщении, беспилотники сбили в Боковском, Каменском, Кашарском, Шолоховском и Чертковском районах.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — сообщил губернатор.
Также он добавил, что над областью продолжается отражении воздушной атаки и попросил дончан быть осторожными.
