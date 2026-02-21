Две буквы на карте: Назван топ-5 самых коротких географических названий России

В то же время эксперт указал на практические сложности, с которыми сталкиваются жители этих мест. Склянчук пояснил, что предельно короткие названия часто становятся причиной технических ошибок и опечаток при оформлении государственных услуг или отправке почтовых переводов. Кроме того, политолог обратил внимание на лингвистические трудности: жителям поселений с лаконичными именами бывает непросто подобрать корректную форму самоназвания (этнохороним) с использованием традиционных суффиксов.