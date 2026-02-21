Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тормозной путь вырос в разы: челябинских водителей попросили снизить скорость на дорогах

Госавтоинспекция заявила, что снегопад осложнил движение в Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром в субботу, 21 февраля, Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об интенсивном снегопаде на основных транспортных магистралях региона. По данным ведомства, движение продолжается в рабочем режиме, однако погодные условия требуют повышенной осторожности.

Проезжая часть уже обработана противогололедными материалами, но обильные осадки могут привести к ухудшению видимости и увеличению тормозного пути. В ГАИ подчеркнули, что даже при формально «нормальном» движении риск аварий в такую погоду возрастает в разы.

Автоинспекторы напомнили о ключевых правилах безопасности:

— выбирать скорость с учетом реальных дорожных условий;

— увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей;

— отказаться от резких маневров и обгонов;

— обязательно пристегиваться и контролировать, чтобы ремни были у всех пассажиров.

В случае ДТП или сложной ситуации на дороге водителей просят немедленно звонить по номеру 112 либо обращаться к ближайшему экипажу ДПС. Сотрудники ориентированы на оказание помощи участникам движения.

Погода остается нестабильной, поэтому автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности отказаться от дальних поездок.