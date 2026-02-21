Тормозной путь вырос в разы: челябинских водителей попросили снизить скорость на дорогах

Утром в субботу, 21 февраля, Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об интенсивном снегопаде на основных транспортных магистралях региона. По данным ведомства, движение продолжается в рабочем режиме, однако погодные условия требуют повышенной осторожности.
Проезжая часть уже обработана противогололедными материалами, но обильные осадки могут привести к ухудшению видимости и увеличению тормозного пути. В ГАИ подчеркнули, что даже при формально «нормальном» движении риск аварий в такую погоду возрастает в разы.
Автоинспекторы напомнили о ключевых правилах безопасности:
— выбирать скорость с учетом реальных дорожных условий;
— увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей;
— отказаться от резких маневров и обгонов;
— обязательно пристегиваться и контролировать, чтобы ремни были у всех пассажиров.
В случае ДТП или сложной ситуации на дороге водителей просят немедленно звонить по номеру 112 либо обращаться к ближайшему экипажу ДПС. Сотрудники ориентированы на оказание помощи участникам движения.
Погода остается нестабильной, поэтому автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности отказаться от дальних поездок.