Адвокат Власова: россиян могут оштрафовать за громко работающий миксер

Россиян могут оштрафовать за громко работающий миксер или другую бытовую технику. Об этом ТАСС сообщила советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.
По ее словам, с юридической точки зрения шумом считаются любые звуки, превышающие допустимый уровень. В дневное время норма составляет 55 дБА, в ночное — 45 дБА. Поэтому важна не причина шума, а его интенсивность. Если работа миксера или комбайна выходит за пределы установленных показателей, владельцу может грозить штраф.
«Если шум от миксера настолько сильный, что он превышает установленную норму, то наказать нарушителя можно, в том числе ему может грозить штраф», — пояснила Власова.
Она добавила, что единого федерального закона о тишине сейчас нет. Поэтому правила регулируются региональными нормами. Обычно ограничения действуют в ночное время и в так называемые «тихие часы днем». Также адвокат отметила, что причиной повышенной слышимости нередко становится нарушение шумоизоляции при ремонте, и в таком случае следует обращаться в органы жилищного надзора.
Немногим ранее россиян предупреждали о штрафах за ночную стирку. Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь отмечал, что шум от стиральной машины при отжиме может превышать допустимые нормы. Поэтому легко способен стать поводом для привлечения к ответственности.