Адвокат Власова: россиян могут оштрафовать за громко работающий миксер

Она добавила, что единого федерального закона о тишине сейчас нет. Поэтому правила регулируются региональными нормами. Обычно ограничения действуют в ночное время и в так называемые «тихие часы днем». Также адвокат отметила, что причиной повышенной слышимости нередко становится нарушение шумоизоляции при ремонте, и в таком случае следует обращаться в органы жилищного надзора.