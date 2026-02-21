Ричмонд
В Самаре проверили качество очистки крыш МКД от наледи

ГЖИ обнаружила нарушения при очистке кровель от наледи в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

ГЖИ Самарской области оценила качество очистки кровель от наледи. В первую очередь внимание было уделено зданиям со скатной крышей и объектам, расположенным у пешеходных зон.

«С началом первых оттепелей случаи падения снега и наледи с кровель и козырьков участились. Падение крупной сосульки с высоты может привести к серьезным последствиям, включая переломы и черепно-мозговые травмы. Поэтому о них нужно сразу информировать управляющую компанию или соответствующие службы», — рассказал врио руководителя региональной ГЖИ Георгий Степанян.

Во время проверки выяснилось, что более 6 тысяч зданий со скатной кровлей сейчас безопасны. Кровлю еще 518 зданий необходимо очистить в ближайшее время.

Инспекция также выявила ряд нарушений. Если они не будут устранены в установленные сроки, нарушителям грозят штрафы в размере от 250 тысяч рублей.