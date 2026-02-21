В Самаре проверили качество очистки крыш МКД от наледи

«С началом первых оттепелей случаи падения снега и наледи с кровель и козырьков участились. Падение крупной сосульки с высоты может привести к серьезным последствиям, включая переломы и черепно-мозговые травмы. Поэтому о них нужно сразу информировать управляющую компанию или соответствующие службы», — рассказал врио руководителя региональной ГЖИ Георгий Степанян.