Стоимость набора для приготовления блинов в Прикамье снизилась почти на 7%

Такие данные приводит Росстат со ссылкой на центр стратегических разработок (ЦСР). «Индекс блинов» составлен на основе сравнения стоимости ингредиентов для приготовления блинов на семью из четырех человек. В состав набора входит пшеничная мука, молоко, яйца, сахар, соль и подсолнечное масло.
В прошлом году такой набор продуктов стоил в Пермском крае 116 ₽
В этом году стоимость приготовления блинов в Прикамье ниже, чем в целом по России. По данным ЦСР, на общероссийском уровне цена на набор продуктов для блинов составляет 113,64 ₽ Это на 4,7% ниже, чем в прошлом году.
Несмотря на то, что стоимость набора в Прикамье ниже общероссийской, это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Так, в Кировской области приготовление блинов обойдется в 95,6 ₽, в Пензенской области 92,68 ₽ В то же время в соседней Свердловской области стоимость набора продуктов примерно такая же как и в Прикамье и составляет 107,64 ₽