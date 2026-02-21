Стоимость набора для приготовления блинов в Прикамье снизилась почти на 7%

Несмотря на то, что стоимость набора в Прикамье ниже общероссийской, это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Так, в Кировской области приготовление блинов обойдется в 95,6 ₽, в Пензенской области 92,68 ₽ В то же время в соседней Свердловской области стоимость набора продуктов примерно такая же как и в Прикамье и составляет 107,64 ₽