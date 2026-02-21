Ричмонд
Морпех с Камчатки стал Героем России в 19 лет

Накануне Дня защитника Отечества 19-летний боец 40-й бригады морской пехоты Сергей Крашенинников получил звание Героя России.

Источник: Аргументы и факты

Накануне Дня защитника Отечества 19-летний боец 40-й бригады морской пехоты Сергей Крашенинников получил звание Героя России, сообщил в своем Telegram-канале глава Камчатского края Владимир Солодов.

По его информации, военнослужащий с позывным Крош получил медаль «Золотая Звезда» из рук министра обороны России Андрея Белоусова.

Как отмечает Солодов, штурмовая группа под командованием 19-летнего морпеха взяла восемь хорошо укрепленных опорных пунктов противника на курском направлении, после чего удерживала позиции 52 дня.

«В этих тяжелейших боях “Крош” спас жизнь не одному своему боевому товарищу. Для всей Камчатки, для каждого из нас он — Герой с большой буквы. Искреннее спасибо за мужество, стальной характер и верность долгу!» — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что участник программы «Время героев» Олег Лымар был назначен советником губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников спецоперации.

