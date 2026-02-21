Морпех с Камчатки стал Героем России в 19 лет

«В этих тяжелейших боях “Крош” спас жизнь не одному своему боевому товарищу. Для всей Камчатки, для каждого из нас он — Герой с большой буквы. Искреннее спасибо за мужество, стальной характер и верность долгу!» — отметил губернатор.