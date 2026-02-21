Ричмонд
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем родного языка. Поздравление он опубликовал в своем канале в МАХ.

Источник: ИА Татар-информ

«В многонациональном Татарстане каждый язык — целый мир и предмет особой заботы государства. Многообразие языков и культур — единая страна и общность духовно-нравственных ценностей», — отметил лидер республики.

«Туган телләребезне саклыйк! (Сохраним наши родные языки! — Прим. ред)» — добавил он.

