Минтранс сказал о ремонте трасс из Минска в Гродно, Дзержинск и Молодечно

Участки трасс из столицы в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска будут обновлены. Об этом, как пишет БелТА, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.
Отмечается, что в соответствии с госпрограммой «Дороги Беларуси» на 2026−2030 годы запланирован ремонт участков дорог, являющихся выходами из Минска, на автодорогах Р-28 Минск — Молодечно, М-6 Минск — Гродно, Р-1 Минск — Дзержинск. Здесь запланировано устройство 4−6 полос движения с цементобетонным покрытием.
Как подчеркнули в Министерстве транспорта, перед ведомством стоит значимая перспективная задача по развитию и улучшению транспортных путей в Минской области.
Так, не менее 80% маршрутов «Минск — город-спутник» должны занимать не более 30 минут, а для 60% маршрутов в радиусе 100 километров от областных центров время в пути не должно превышать 90 минут.
