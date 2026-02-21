Ричмонд
Минтранс сказал о ремонте трасс из Минска в Гродно, Дзержинск и Молодечно

В Министерстве транспорта рассказали про обновления трасс из Минска в Гродно, Молодечно и Дзержинск.

Источник: Комсомольская правда

Участки трасс из столицы в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска будут обновлены. Об этом, как пишет БелТА, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что в соответствии с госпрограммой «Дороги Беларуси» на 2026−2030 годы запланирован ремонт участков дорог, являющихся выходами из Минска, на автодорогах Р-28 Минск — Молодечно, М-6 Минск — Гродно, Р-1 Минск — Дзержинск. Здесь запланировано устройство 4−6 полос движения с цементобетонным покрытием.

Как подчеркнули в Министерстве транспорта, перед ведомством стоит значимая перспективная задача по развитию и улучшению транспортных путей в Минской области.

Так, не менее 80% маршрутов «Минск — город-спутник» должны занимать не более 30 минут, а для 60% маршрутов в радиусе 100 километров от областных центров время в пути не должно превышать 90 минут.

Ранее мы писали о том, что поклонники неожиданно растрогали белорусскую телеведущую Ольгу Бурлакову (в чем причина — обо всем этом вот тут). Писали мы и о том, что обладательница титула «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич рассказала о буднях в декрете и человеке, которому она в буквальном смысле готова петь оды (читать далее вот тут).