ФСБ РФ: Разведка Украины использует Telegram для получения военных данных

В ведомстве официально подтвердили, что спецслужбы Украины и ВСУ имеют возможность в кратчайшие сроки аккумулировать публикуемую в приложении информацию и эффективно применять её при планировании и реализации военных операций. Как отметили представители ФСБ, в их распоряжении находятся неоспоримые доказательства того, что контент из мессенджера становится доступен противнику практически в режиме реального времени.