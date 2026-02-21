200 окон-сот, холодильник в стене и «лаборатория сна»: секреты самого странного дома в истории СССР

Представьте: на дворе 1927 год, страна строит коммуналки, а один советский архитектор идёт в Моссовет и просит участок в центре Москвы под личный особняк. Звучит как собственноручное убийство карьеры, правда? Но Константин Мельников не только получил этот участок, но и возвёл на нём нечто такое, что архитекторы со всего мира до сих пор изучают как учебник по смелости. И это в самом центре Москвы!