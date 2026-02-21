После смертельной аварии на Северном в Ростове прокуратура начала проверку

Трагедия произошла утром 21 февраля на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. В итоге погибли двое мужчин и женщина, еще двое человек были госпитализированы.