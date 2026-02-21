После смертельной аварии на Северном в Ростове прокуратура начала проверку

Прокуратура Ворошиловского района Ростова организовала проверку после утренней аварии, в которой погибли и пострадали люди. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Трагедия произошла утром 21 февраля на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. В итоге погибли двое мужчин и женщина, еще двое человек были госпитализированы.
На место происшествия для координации работы полицейских выехал прокурор района Андрей Волков. Ведомство взяло на контроль выяснение всех обстоятельств ДТП.
Сотрудники прокуратуры проверят, как соблюдались требования безопасности дорожного движения. По результатам проверки будет решен вопрос о дальнейших мерах реагирования.
