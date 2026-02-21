Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

«В ночь на воскресенье и до полудня осадки маловероятны, под утро — минус пять — минус восемь (градусов — ред.). Во второй половине выходного дня, ближе к вечеру, скажется приближение североатлантического циклона, из-за чего небо снова нахмурится, и снег возобновится, усиливаясь в День Защитника Отечества, дневная температура — от нуля до минус трех, что теплее климатической нормы», — добавил он.