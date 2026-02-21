Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Небольшой кратковременный снег, температура воздуха до минус четырех градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня погода в Центральной России возьмет курс на постепенное улучшение. Инициатива в атмосфере столичного региона будет постепенно переходить от тыла уходящего на северо-восток циклона к гребню антициклона с запада. В Москве и по области сегодня будет облачно, днем — с прояснениями, утром местами еще возможен небольшой кратковременный снег. Максимальная температура воздуха повысится до минус одного — минус четырех (градусов — ред.)», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Показания барометров будут расти и составят 750 миллиметров ртутного столба.
«В ночь на воскресенье и до полудня осадки маловероятны, под утро — минус пять — минус восемь (градусов — ред.). Во второй половине выходного дня, ближе к вечеру, скажется приближение североатлантического циклона, из-за чего небо снова нахмурится, и снег возобновится, усиливаясь в День Защитника Отечества, дневная температура — от нуля до минус трех, что теплее климатической нормы», — добавил он.
Специалист уточнил, что за неделю до календарной весны февраль начнет медленно сдавать позиции и зима приобретет довольно мягкие черты.