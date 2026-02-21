В России с 1 марта вступает в силу закон о переносе срока оплаты ЖКХ

Квитанции также будут приходить позже — не 1-го, а 5-го числа каждого месяца. Расчётные центры уже начали предупреждать об этом клиентов. Авторы документа считают, что это поможет гражданам вовремя оплачивать коммуналку после получения зарплаты, не дожидаясь просрочек и пеней.
Ранее Правительство начало готовить запуск платформы по информированию россиян о задолженность по ЖКХ. Ожидается, что соответствующий закон примут в течение года.
